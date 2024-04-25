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13:17, 25 апреля 2024Бывший СССР

Военкор показал водружение российского флага в центре Красногоровки

Военкор Сладков: ВС России водрузили флаг в центре Красногоровки

Кадр: Telegram-канал «Сладков+»

Вооруженные силы Российской Федерации водрузили флаг над кирпичным заводом в центре Красногоровки Донецкой народной республики. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в своем Telegram-канале.

По его словам, штурм завода совершала 5-я бригада 1-го корпуса 8-й армии Южного военного округа. На территории предприятия было захвачено девять зданий.

Сладков заявил, что так как кирпичный завод является центром населенного пункта, а небольшие очаги сопротивления будут погашены, то вскорости город можно будет считать взятым.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что в результате боев на донецком направлении Вооруженные силы России закрепились на новых позициях в районе Красного (Ивановского) и Клещеевки и улучшили свое положение.

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      Валентин Карант
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