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05:28, 25 апреля 2024Бывший СССР

ВСУ при бегстве из Ласточкина минировали дома и школы

Минобороны: ВСУ при бегстве из Ласточкина минировали дома, детсады и школы

Фото: Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении из Ласточкина на авдеевском направлении бросали технику НАТО на поле боя, а также минировали дома, детские сады и школы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Как отметили в ведомстве, украинские солдаты бежали в спешке. «При отступлении ВСУ минировали дороги, дома, детские сады и школы», — указали военные.

При этом американские бронетранспортеры М113 «из-за своей никчемности и непроходимости застревали и тонули в грязи». Украинские солдаты бросили их на поле боя.

Ранее ВСУ стремительно бежали из Первомайского в Донецкой народной республике (ДНР) под напором наступления российской армии.

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      Марина Совина
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