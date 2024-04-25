Задержание ФСБ заложивших муляжи бомб под двумя мостами мужчин попало на видео

ФСБ показала задержание мужчин, заложивших муляжи бомб под двумя мостами в Твери

ФСБ показала видео задержания мужчин, заложивших муляжи бомб под двумя мостами в Твери. Запись опубликовал РИА Новости.

На кадрах видно, как силовики приходят в жилище одного из фигурантов и кладут его лицом в пол. Кроме того, на видео показан мост и муляжи бомб под ним. Затем задерживают еще одного мужчину.

Ранее стало известно, что в Твери арестованы двое мужчин, которые заложили муляжи бомб под опорами двух автомобильных мостов через реку Тверца. Третья их сообщница объявлена в международный розыск.

Арестованные работают в частной компании по транспортной безопасности. Они изготовили три муляжа взрывных устройств, а после их установки под опоры сообщили в полицию о предстоящем теракте.