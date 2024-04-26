Полковник назвал преимущества отвода танков Abrams от линии фронта для России

Полковник Матвийчук: отвод танков Abrams от линии фронта снизит потери России

Отвод Украиной танков Abrams от линии фронта позволит снизить потери России при выполнении боевых задач, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал преимущества для российской стороны от такого решения.

То, что они их отвели, позволяет нашим ребятам, которые штурмуют позиции, с меньшими потерями выполнять боевые задачи, которые стоят перед ними Анатолий Матвийчук полковник в отставке

«Те потери, которые они понесли в ходе так называемого контрнаступления, настолько велики, что потери бронетанковой техники практически невосполнимы даже при всем напряжении коллективного Запада. Танки Abrams будут беречься. Для поражения танка Abrams не надо мудрствовать — от гранатомета РПГ-7 и заканчивая последними супернавороченными [дронами] "Ланцет-3" — вся эта техника, которая находится на вооружении армии России, поражает танк Abrams», — сказал специалист.

По его словам, такой шаг Киева связан с их уничтожением в зоне боевых действий.

«Abrams — это был такой мифический супергерой, который рисовался непотопляемым авианосцем и непотопляемым земным крейсером. Везде, где он появлялся, — это победа. И вдруг он появляется на территории Украины, ему противостоят наши Т-90, Т-72, и как только Abrams появляются на переднем крае, они сразу горят. Это огромнейшие имиджевые потери. Этим и было вызвано, что они начали отводить танки от линии боевого соприкосновения и резервировать их», — объяснил он.

Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников, Вооруженные силы Украины перестали использовать американские танки Abrams из-за их уязвимости перед российскими дронами. Сейчас Вашингтон вместе с союзниками разрабатывает новую тактику.

