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00:57, 26 апреля 2024Россия

Два человека погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ

СЦКК: при обстреле Донецка со стороны ВСУ два человека погибли, еще 6 пострадали

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Два человека погибли в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным ведомства, еще шесть человек получили ранения, в том числе ребенок. Кроме того, были повреждены несколько жилых домов и школа. Уточняется, что ВСУ за минувшие сутки семь раз атаковали территорию региона, выпустив 19 единиц различных боеприпасов.

Ранее украинские войска нанесли удар по жилому дому в Токмаке. В результате произошедшего пострадали двое человек. Позднее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что под завалами могут находиться люди.

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      Марина Совина
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