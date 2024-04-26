Два человека погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ

СЦКК: при обстреле Донецка со стороны ВСУ два человека погибли, еще 6 пострадали

Два человека погибли в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным ведомства, еще шесть человек получили ранения, в том числе ребенок. Кроме того, были повреждены несколько жилых домов и школа. Уточняется, что ВСУ за минувшие сутки семь раз атаковали территорию региона, выпустив 19 единиц различных боеприпасов.

Ранее украинские войска нанесли удар по жилому дому в Токмаке. В результате произошедшего пострадали двое человек. Позднее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что под завалами могут находиться люди.