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09:48, 26 апреля 2024Бывший СССР

Европарламент обвинили в кампании против грузинского народа

Папуашвили назвал резолюцию ЕП продолжением кампании против грузинского народа

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отреагировал на принятую Европарламентом (ЕП) резолюцию, призывающую не начинать с республикой переговоры о членстве в Европейском союзе (ЕС), пока будет действовать закон об иноагентах. Об этом сообщает портал «Грузия Online».

Папуашвили назвал резолюцию продолжением «кампании против грузинского народа», подчеркнув, что власти страны не планируют отказываться от законопроекта об иноагентах.

«Закон о прозрачности является своего рода Рубиконом, который важен для того, чтобы страна еще раз его перешла для развития государственности и сказала, что для нее определяющими являются свои интересы, а не то, что диктуют», – пояснил он.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявлял, что в правящей партии «Грузинская мечта» считают позорной макулатурой резолюцию ЕП, критикующую действия властей республики.

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      Алевтина Запольская
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