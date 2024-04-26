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15:40, 26 апреля 2024Мир

Глава МИД Польши захотел тесных отношений с США

Глава МИД Польши Сикорский: мы должны поддерживать более тесные отношения с США

Фото: Jakub Kaczmarczyk / PAP / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава должна поддерживать более тесные отношения с Вашингтоном в рамках сотрудничества стран в НАТО. Об этом сообщает Euractiv.

«Более тесные отношения с США укрепляют Польшу в Европе, а активность на арене Европейского союза (ЕС) и хорошие отношения с соседями делают нас более привлекательным партнером в глазах американских союзников», — передает слова дипломата агентство.

Сикорский подчеркнул, что это не означает подчинения Польши Соединенным Штатам и что правительство должно отстаивать свои интересы на мировой арене «настойчиво, но без криков».

Ранее Сикорский заявил, что президент России Владимир Путин должен бояться войны с НАТО, так как она закончится поражением России. Свое мнение политик обосновал тем, что военный потенциал России якобы «меркнет по сравнению с западным», так как Североатлантический альянс имеет преимущество в численности своих сил и вооружений.

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      Дарья Устьянцева
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