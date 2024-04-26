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13:21, 26 апреля 2024Мир

На Западе заявили о неготовности Украины к возможному наступлению России

The Economist: Украина не готова к возможному наступлению России
СюжетНаселение России:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не готовы к возможному наступлению России, и новая помощь от США не решит сложившуюся ситуацию. Об этом пишет газета The Economist.

«Более того, даже новое вливание вооружений не устранит полностью преимущество России в огневой мощи. Российским войскам с ее огромным населением и нефтяными богатствами легче набирать новых рекрутов. Таким образом, Украина, скорее всего, останется в стороне», — отмечается в материале издания.

При этом авторы выражают сомнение в наступательном потенциале ВСУ. Согласно источникам, Киев может перехватить инициативу только в 2026 году, на что влияют темпы поставок вооружений странами Запада, наращивание Россией собственных сил, а также наличие боевого опыта у украинских сил.

Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж и Берлин хотят уговорить страны Запада поставить Украине системы противовоздушной обороны.

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      Максим Габриелян
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