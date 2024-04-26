Незначительные остатки средств маткапитала задумали отдавать россиянам

Минтруд предложил отдавать россиянам незначительные остатки средств маткапитала

В Министерстве труда и социальной защиты РФ предложили дать россиянам возможность забирать незначительные остатки средств материнского капитала, которые не получится использовать ни на какие другие цели. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам главы ведомства Антона Котякова, речь идет о суммах, которые «даже меньше, чем наименьшая мера поддержки» из тех, что доступны россиянам в рамках программы. Задуманную выдачу этих денег гражданам на руки он считает нужным обсудить с Минфином.

Материнский капитал — мера поддержки, которая с 2007 года предоставляется на вторых или последующих детей. С 2020 года программа распространяется на первенцев и предоставляется по факту рождения ребенка.

С 1 февраля 2024 года размер выплаты составляет 630 380,78 рубля на первого ребенка и 833 024,74 рубля — на второго. Потратить эти средства можно на улучшение жилищных условий, образование, увеличение накопительной части пенсии, товары и услуги для социальной адаптации детей с инвалидностью.