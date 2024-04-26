В Польше подняли вопрос о цене участия в оборонном проекте ЕС «Небесный щит»

В парламенте Польши подняли вопрос о цене участия в проекте ЕС «Небесный щит»

Глава оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) парламента Польши Мариуш Блащак поднял вопрос о стоимости присоединения Варшавы к общеевропейской системе противовоздушной обороны (ПВО) «Небесный щит». Ценой участия в проекте депутат поинтересовался в своем обращении к министру национальной обороны Польши Владиславу Косиняк-Камышу. «Лента.ру» изучила текст письма Блащака.

«Уважаемый министр, в связи с заявлением премьер-министра [Польши] Дональда Туска о присоединении к инициативе "Европейский небесный щит", пожалуйста, ответьте на следующие вопросы: было ли решение премьер-министра Дональда Туска о присоединении Польши к инициативе "Европейский небесный щит" обсуждено с министром Владиславом Косиняк-Камышем? (...) Какие средства в бюджете Минобороны были выделены на реализацию проекта "Европейский небесный щит"? Каким планируется вклад польской военной промышленности в реализации проекта инициативы "Европейский небесный щит"?» — говорится в письме депутата.

Более того, он поинтересовался были ли проведены консультации с компетентными представителями польского оборонного ведомства перед тем, как Варшава озвучила решение стать частью инициативы «Небесный щит».

Ранее глава Минобороны Эстонии и Латвии Ханно Певкур и Инара Мурниеце подписали с министром обороны Германии Борисом Писториусом письмо о планах присоединиться к системе противовоздушной обороны ЕС «Европейский небесный щит».

Помимо этого, Эстония и Латвия подписали рамочное соглашение с компанией на закупку систем ПВО средней дальности IRIS-T SLM. Отмечалось, что для обоих государств это является крупнейшей инвестицией в оборону.