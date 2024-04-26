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08:36, 26 апреля 2024Силовые структуры

Трое россиян оказались в больнице после перестрелки в Дальнегорске

В Дальнегорске после перестрелки у ДК трое россиян оказались в больнице

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Приморском крае сотрудники Следственного комитета России (СКР) возбудили уголовное дело после перестрелки в городе Дальнегорск. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, 26 апреля возле дома культуры (ДК) «Химик» между местными жителями вспыхнул конфликт, переросший в перестрелку. Три участника боестолкновения были доставлены в больницу с различными огнестрельными ранениями. Силовики выясняют обстоятельства и личности всех участников конфликта.

В марте в селе Каменка Новосибирской области группа мужчин устроила перестрелку и громила машины.

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      Владимир Седов
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