Трое россиян оказались в больнице после перестрелки в Дальнегорске

В Дальнегорске после перестрелки у ДК трое россиян оказались в больнице

В Приморском крае сотрудники Следственного комитета России (СКР) возбудили уголовное дело после перестрелки в городе Дальнегорск. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, 26 апреля возле дома культуры (ДК) «Химик» между местными жителями вспыхнул конфликт, переросший в перестрелку. Три участника боестолкновения были доставлены в больницу с различными огнестрельными ранениями. Силовики выясняют обстоятельства и личности всех участников конфликта.

В марте в селе Каменка Новосибирской области группа мужчин устроила перестрелку и громила машины.