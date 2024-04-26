В Кремле ответили на вопрос о приезде Путина на выставку техники ВСУ в Москве
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, приедет ли президент России Владимир Путин на выставку трофейной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Москве. Слова пресс-секретаря главы государства передает ТАСС.
«Безусловно, эта выставка вызовет большой интерес у москвичей и гостей нашего города, да и у всех россиян абсолютно», — сказал Песков, назвав идею о проведении такой выставки блестящей.
Захваченную технику ВСУ, поставленную из стран Запада, выставят на Поклонной горе в Москве 1 мая. Трофеи, как сообщили в Минобороны, будут представлены в парке Победы целый месяц — до начала лета. Там покажут образцы военной техники, поставленной из США, Великобритании, Франции, Турции, Австрии и других стран. В частности, в столице выставят танк Leopard и боевую машину пехоты Marder.
На Поклонную гору уже начали свозить военную технику НАТО. На опубликованных в сети снимках видно американскую БМП Bradley и бронетранспортеры на колесной и гусеничной базе. Техника стоит под открытым небом на фоне жилой застройки.