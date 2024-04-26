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13:38, 26 апреля 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о приезде Путина на выставку техники ВСУ в Москве

Песков не знает, приедет ли Путин на выставку техники ВСУ на Поклонной горе

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, приедет ли президент России Владимир Путин на выставку трофейной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Москве. Слова пресс-секретаря главы государства передает ТАСС.

«Безусловно, эта выставка вызовет большой интерес у москвичей и гостей нашего города, да и у всех россиян абсолютно», — сказал Песков, назвав идею о проведении такой выставки блестящей.

Захваченную технику ВСУ, поставленную из стран Запада, выставят на Поклонной горе в Москве 1 мая. Трофеи, как сообщили в Минобороны, будут представлены в парке Победы целый месяц — до начала лета. Там покажут образцы военной техники, поставленной из США, Великобритании, Франции, Турции, Австрии и других стран. В частности, в столице выставят танк Leopard и боевую машину пехоты Marder.

На Поклонную гору уже начали свозить военную технику НАТО. На опубликованных в сети снимках видно американскую БМП Bradley и бронетранспортеры на колесной и гусеничной базе. Техника стоит под открытым небом на фоне жилой застройки.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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