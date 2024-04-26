В Кремле ответили на вопрос о приезде Путина на выставку техники ВСУ в Москве

Песков не знает, приедет ли Путин на выставку техники ВСУ на Поклонной горе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, приедет ли президент России Владимир Путин на выставку трофейной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Москве. Слова пресс-секретаря главы государства передает ТАСС.

«Безусловно, эта выставка вызовет большой интерес у москвичей и гостей нашего города, да и у всех россиян абсолютно», — сказал Песков, назвав идею о проведении такой выставки блестящей.

Захваченную технику ВСУ, поставленную из стран Запада, выставят на Поклонной горе в Москве 1 мая. Трофеи, как сообщили в Минобороны, будут представлены в парке Победы целый месяц — до начала лета. Там покажут образцы военной техники, поставленной из США, Великобритании, Франции, Турции, Австрии и других стран. В частности, в столице выставят танк Leopard и боевую машину пехоты Marder.

На Поклонную гору уже начали свозить военную технику НАТО. На опубликованных в сети снимках видно американскую БМП Bradley и бронетранспортеры на колесной и гусеничной базе. Техника стоит под открытым небом на фоне жилой застройки.