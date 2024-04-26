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13:21, 26 апреля 2024Россия

В Минпросвещения отметили подъем военно-патриотического воспитания в России

Глава Минпросвещения Кравцов отметил подъем военно-патриотического воспитания

Фото: Олег Смыслов / РИА Новости

В России наблюдается подъем военно-патриотического воспитания. Об этом сообщил глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов, чьи слова приводит РИА Новости.

Министр порассуждал об этом на деловой встрече «Диалог с лидером» на площадке центра военно-патриотического воспитания «Вершина» Государственного университета просвещения.

«В целом можно сказать, что сегодня у нас в хорошем смысле идет такой подъем военно-патриотического воспитания и развития, исторического просвещения», — сказал глава ведомства.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщили, что власти России обсуждают возможность создания нового министерства, ответственного за молодежную политику и патриотическое воспитание. В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что подобная идея — это формализация, а любая формализация без вложения души не приносит результатов.

ЖЗЛ
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