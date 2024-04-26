В США заявили о формировании антииранского альянса на Ближнем Востоке

FA: на Ближнем Востоке появились предпосылки для создания антииранского альянса

После удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке появились предпосылки создания антииранского альянса. Такое мнение аналитиков приводит журнал Foreign Affairs (FA).

«Региональная и международная коалиция, которая участвовала в перехвате запусков из Ирана в сторону Израиля, демонстрирует потенциал создания регионального альянса против Ирана», — считают аналитики из Института исследований национальной безопасности.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Сирии.

Политолог Кирилл Казаков заявил, что в случае обострения конфликта союзниками Израиля останутся США, Великобритания и Иордания. Частичной поддержки можно ждать от Саудовской Аравии и ОАЭ.