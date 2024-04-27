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09:42, 27 апреля 2024Мир

Американский беспилотник разбился у берегов Йемена

CBS: американский беспилотник MQ-9 Reaper разбился у берегов Йемена
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Josh Smith / Reuters

У берегов Йемена разбился американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом сообщает телеканал CBS.

Отмечается, что ответственность за инцидент взяло на себя правящее на севере Йемена движение хуситов «Ансар Алла».

«Американский дрон MQ-9 Reaper разбился у йеменского побережья на этой неделе, возможно, сбит хуситами-мятежниками», — говорится в публикации.

8 ноября 2023 года йеменские хуситы-повстанцы с помощью средств противовоздушной обороны сбили такой же американский дрон.

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      Виктория Кондратьева
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