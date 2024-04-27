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12:55, 27 апреля 2024Наука и техника

Создан новый тип атомных часов

Nature: создан новый тип сверхточных атомных часов

Фото: Nature (2024)

Физики создали новый тип атомных часов, которые, по их утверждениям, являются сверхточными и надежными. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Часы основаны на использовании колеблющихся молекул йода и весят всего 26 килограммов. По заверениям исследователей, они примерно в 1000 раз точнее часов, используемых в настоящее время на большинстве кораблей.

Устройство было проверено на борту корабля HMNZS Aotearoa, который в течение трех недель осуществлял обычные судоходные операции в Тихом океане. Результаты показали, что часы были почти такими же точными, как и при лабораторных испытаниях, и погрешность составляла менее 300 триллионных долей секунды.

В настоящее время от точности часов зависят, например, радиосистемы, использующие GPS. В таких системах очень небольшие временные погрешности при измерении распространения сигнала между спутниками могут привести к ошибкам позиционирования в сотни метров. Хотя на борту судов применяются достаточно надежные часы, они не так точны, как атомные часы, используемые в исследовательских лабораториях.

ЖЗЛ
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      Александр Еникеев
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