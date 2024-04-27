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11:39, 27 апреля 2024Силовые структуры

Директора российского института обвинили в получении взяток от 16 студентов

В Челябинске будут судить директора института за взятки на полмиллиона рублей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Челябинске перед судом предстанет директор Профессионально-педагогического института Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) Елена Гнатышина, которую обвиняют в получении взяток и злоупотреблении полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

По версии следствия, с января 2020 по октябрь 2022 года Гнатышина через посредника получила от 16 студентов взятки общей суммой 485 тысяч рублей. За деньги обучающимся должны были поставить положительные оценки в зачетки за сдачу государственных экзаменов и защиту дипломов без явки на них.

В ходе следствия на имущество директора института стоимостью более 6,6 миллиона рублей был наложен арест.

Ранее сообщалось, что защита предпринимателя Сергея Бородина, обвиняемого в соучастии при получении взятки заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым, обжаловала его арест

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