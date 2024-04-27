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00:30, 27 апреля 2024Наука и техника

Названы типы владельцев электромобилей

Science Direct: владельцев электрокаров разделили на три категории по привычкам

Фото: Jan Woitas / dpa / Globallookpress.com

Международная группа ученых проанализировала привычки владельцев электромобилей. Исследование опубликовано в журнале Science Direct.

Специалисты Технологического университета Чалмерса (Швеция) и Университета Делавэра (США) заявили, что изменение образа мышления пользователей электрокаров поможет решить ряд проблем, связанных с владением транспортом. Ученые назвали три типа обладателей подобных машин.

Первый тип пользователей постоянно мониторит уровень заряда батареи, второй тип — тщательно планирует свой маршрут, чтобы не оказаться на дороге с разряженной батареей. Наконец, пользователи третьей категории выработали привычки, согласно которым ставят машины на зарядку сразу же, как только приезжают на работу или домой.

Исходя из привычек владельцев автомобилей, авторы заявили, что пользователям электрокаров необязательно постоянно мониторить уровень заряда аккумулятора или всегда тщательно планировать маршрут. Также нет необходимости иметь более дорогую машину с объемной батареей, так как лучше завести привычку чаще заряжать электрокар дома или на работе.

В начале апреля стало известно, что продажи автомобилей Tesla рухнули впервые с 2020 года. За год продажи электрокаров упали на 8,5 процента.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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