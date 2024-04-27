Генерал ВСУ начал материться в прямом эфире из-за ситуации на фронте

Генерал ВСУ Кривонос выругался матом из-за ситуации на фронте

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос выругался матом в прямом эфире украинского Youtube-канала Newsroom из-за ситуации, которая сложилась для украинской армии на фронте.

«У нас уже проблемы даже с патронами разного калибра. (…) Если бы мы не воровали деньги, а вкладывались, то мы уложились бы в 25-35 миллионов [долларов на постройку завода боеприпасов] — не больше, но этого же нет! У нас стоит огромное количество заводов, которые могли бы быстро ремонтировать технику, но этого всего *** нет!» — заявил военный.

Он добавил, что сейчас командование ВСУ ведет боевые действия не оружием, а жизнями простых солдат.

Ранее Кривонос пожаловался на эффективность работы российских воздушно-космических сил. По его словам, российские самолеты бомбят украинские позиции дерзко и очень смело.