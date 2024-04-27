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14:37, 27 апреля 2024Мир

Генсек НАТО объяснил рискованные решения альянса соседством с Россией

Столтенберг: НАТО принимает рискованные решения из-за соседства с Россией
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Yves Herman / Reuters

Рискованные решения, которые принимает НАТО, вызваны соседством блока с Россией. Так политику альянса объяснил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его слова передает Tagesschau.

«Ни одно решение не обходится без риска, когда у вас есть такой сосед, как Россия», — заявил генсек НАТО.

Столтенберг также опроверг опасения, что страны НАТО рискуют быть втянутыми в конфликт из-за военной помощи, которую они оказывают Украине. По мнению генсека альянса, возможность победы России создает для НАТО гораздо больший риск.

Ранее генсек призвал страны Североатлантического альянса перейти от обещаний к реальным поставкам оружия Украине.

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