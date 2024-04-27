Глава МЧС Чечни после задержания провел построение спасателей с автоматами

Глава МЧС Чечни Цакаев после задержания провел построение спасателей с оружием

Глава МЧС Чечни Алихан Цакаев после инцидента с задержанием в Дагестане провел построение личного состава ГУ МЧС России по республике «Ахмат». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

На опубликованных кадрах можно увидеть вооруженных мужчин в форме, стоящих в строю. Перед ними находится Цакаев.

«Герой России Рамзан Ахматович Кадыров уделяет пристальное внимание вопросам безопасности. Наши подразделения должны всегда с честью и достоинством выполнять возложенные на них обязанности», — сказал глава чеченского МЧС.

Помимо того, он поручил включить в подразделение «Ахмат» специалистов по работе с беспилотными летательными аппаратами.

О попытке задержания Цакаева в Дагестане стало известно 17 апреля. При этом инцидент произошел 14 апреля. Сообщалось, что генерал передвигался на черном внедорожнике GMC и привлек внимание местных сотрудников ДПС.

22 апреля в МВД России рассказали о результатах проверки инцидента с Цакаевым. По данным ведомства, нарушитель, чьи имя и фамилия в министерстве не назвали, ехал по встречной полосе, отказался предоставить документы сотрудникам, ругался матом и пытался скрыться.