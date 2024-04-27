Иран заявил о намерении освободить экипаж задержанного судна

Глава МИД Абдоллахиан: Иран намерен освободить экипаж задержанного судна Aries

Иран намерен освободить экипаж судна MSC Aries, задержанного в Ормузском проливе. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, передает РИА Новости.

«Мы серьезно рассматриваем гуманитарный вопрос, связанный с освобождением команды судна, и объявили послам их (членов экипажа — прим. «Ленты.ру») стран в Тегеране о том, что у [моряков] есть доступ к консульским услугам, они будут освобождены и экстрадированы», — заявил министр.

При этом глава МИД не сообщил сроки освобождения команды судна.

13 апреля спецназ подразделения «Сепах», входящий в состав ВМС Корпуса стражей исламской революции, задержал контейнеровоз MSC Aries. Судно шло под португальским флагом и следовало из эмиратского порта Халифа в индийский порт Нава-Шева. Сообщалось, что оно принадлежит компании Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера. Стало известно, что на борту находятся 25 членов экипажа. Позднее Telegram-канал Shot сообщил, что среди задержанных есть моряки из Приморского края.