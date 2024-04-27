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12:01, 27 апреля 2024Культура

Известный продюсер объяснил причину высоких райдеров звезд

Продюсер Пригожин назвал высокие райдеры звезд необходимостью

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин назвал причину, по которой у российских звезд такие высокие райдеры. Своим мнением он поделился в разговоре с The Voice.

Медиаменеджер объяснил: чем больше исполнитель, тем дороже его запросы. «Что такое райдер? Это форма необходимости. Задача артиста — не показать слабое состояние здоровья или плохое настроение. А он живой человек, соответственно, ему нужны условия для проживания, перелета и передвижения. Конечно, он может и в туалете летать по городам и передвигаться на маршрутке», — отметил Пригожин, подчеркнув, что, чем дороже райдер звезды, тем меньший гонорар она получает по итогу.

«Что за мода такая: упрекать артистов в излишней роскоши и убеждать их в том, что на гастролях они должны жить в *** (испражнениях, — прим. «Ленты.ру»), так как они и так жируют? Все эти конфетки, которые прописаны в райдере, или алкоголь — это необходимость, а не самодурство», — рассказал продюсер.

В качестве примера Пригожин привел свою супругу, певицу Валерию. По его словам, ей для сборов на съемку или выступление необходимо пользоваться услугами стилистов и визажистов: «К Киркорову это тоже относится, обратите внимание на его образы. Представляете, какая это себестоимость? Уверен, у него вообще денег не остается, у него очень дорогая и оригинальная одежда».

Ранее стал известен райдер певца Валерия Меладзе.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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