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15:24, 27 апреля 2024Культура

Ким Кардашьян вспомнила о необычной работе на Мадонну

Ким Кардашьян рассказала, что работала у Мадонны в качестве догситтера

Фото: Bonnie Cash / Reuters

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян вспомнила о том, как она работала на известную поп-исполнительницу Мадонну. Ее слова приводит издание Hola!

По словам теледивы, когда ей было около семи-восьми лет, она работала выгульщиком собак у исполнительницы. «Мы с Кортни [Кардашьян] выгуливали ее собаку после школы в обмен на ее украшения», — рассказала Кардашьян на шоу Jimmy Kimmel Live!, отметив, что ювелирные изделия вызывали восхищение и зависть у их сверстников.

Ранее адвокаты Мадонны резко ответили фанатам, подавшим на нее судебный иск из-за задержки шоу, прошедшего 13 декабря 2023 года в Нью-Йорке.

ЖЗЛ
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