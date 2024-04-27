Клава Кока пожаловалась на обижающих ее парня поклонниках

Клава Кока заявила, что ее парню пишут обидные комментарии в соцсетях

Поклонники певицы Клавы Коки (настоящее имя — Клавдия Высокова) пишут ее парню в социальных сетях обидные комментарии и обвиняют его в неискренности. Об этом исполнительница рассказала YouTube-каналу MUZLOFT.

Она пожаловалась, что подписчики называют молодого человека альфонсом и представителем «не той ориентации». Также они утверждают, что отношения у пары «не настоящие».

Кока заявила, что ее избранник занимается блогерством и снимает рекламные ролики. Также она посоветовала подписчикам писать только позитивные комментарии.

Ранее Кока показала фигуру в откровенном наряде во время отдыха в Дубае. 27-летняя исполнительница снялась в бассейне под открытым небом на фоне города. Она предстала перед камерой в слитном купальнике бренда Incanto с анималистическим принтом, который обнажал часть ее туловища и спины, а также ягодицы.

