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16:20, 27 апреля 2024Путешествия

Летевший в Узбекистан самолет с россиянами сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Карши самолет экстренно сел в Самаре из-за больного пассажира

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший в Узбекистан самолет авиакомпании «Азимут» резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел с направлявшимся из Москвы в Карши лайнером в пятницу, 26 апреля. По данным источника, экипаж доложил о больном пассажире на борту.

Отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией командир воздушного судна решил следовать на запасной аэродром, сигнал срочности пилоты не объявляли. В результате самолет экстренно приземлился в аэропорту Самары. Экипаж запросил больному скорую помощь по прибытии.

Ранее пассажирам, страдающим от укачиваний во время полета, посоветовали сидеть ближе к иллюминатору.

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      Фариза Бацазова
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