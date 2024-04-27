Летевший в Узбекистан самолет с россиянами сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Карши самолет экстренно сел в Самаре из-за больного пассажира

Летевший в Узбекистан самолет авиакомпании «Азимут» резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел с направлявшимся из Москвы в Карши лайнером в пятницу, 26 апреля. По данным источника, экипаж доложил о больном пассажире на борту.

Отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией командир воздушного судна решил следовать на запасной аэродром, сигнал срочности пилоты не объявляли. В результате самолет экстренно приземлился в аэропорту Самары. Экипаж запросил больному скорую помощь по прибытии.

Ранее пассажирам, страдающим от укачиваний во время полета, посоветовали сидеть ближе к иллюминатору.