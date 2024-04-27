Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:09, 27 апреля 2024Ценности

Любовь Аксенова вышла в свет в откровенном платье без бюстгальтера

Любовь Аксенова в откровенном платье без бюстгальтера пришла на кинофестиваль

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Российская актриса Любовь Аксенова в откровенном наряде посетила Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Соответствующая публикация появилась на странице мероприятия в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя звезда сериала «Бывшие» вышла в свет в облегающем черном мини-платье с длинными рукавами и глубоким декольте. Знаменитость отказалась от бюстгальтера, и одежда обнажила часть ее груди.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В то же время артистка надела массивные серебристые босоножки на высоких каблуках и платформе и объемные серьги-подвески. Известно, что на фестивале ее сопровождал супруг — продюсер и режиссер Павел Аксенов.

Ранее в апреле российская актриса театра и кино Настасья Самбурская снялась в прозрачном платье.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Таджикистан порекомендовал своим гражданам не выезжать в Россию

      Стали известны новые подробности о поместье арестованного замглавы Минобороны

      Певца Сэма Смита заметили в крошечных красных плавках

      Женский футбольный клуб ЦСКА обыграл «Спартак» в первом в истории дерби команд

      Названы любимые места отдыха руководителей в России

      Россиянин совершил покушение на четырех человек из-за отказа друга выпить с ним

      Неожиданная реакция телеведущей на репортаж рассмешила пользователей сети

      Арестованный по делу замглавы Минобороны России Иванова подал жалобу

      Подчиненного замглавы Минобороны России Иванова взяли под стражу

      Россияне заметили «летающего» коня и засняли его на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше