Российская актриса Настасья Самбурская снялась в прозрачном платье из сетки

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 37-летняя звезда сериала «Универ» предстала в черном прозрачном платье длины мини из сетки. Под него знаменитость надела нижнее белье.

Стилисты сделали актрисе укладку с эффектом мокрых волос, а визажисты нанесли макияж в нейтральных тонах.

Ранее в апреле Самбурская искупалась в бочке в откровенном наряде. Артистка разместила кадры, на которых предстала в укороченных шортах черного цвета и топе-бандо. Знаменитость продемонстрировала свое тело, опускаясь в чан, наполненный водой.