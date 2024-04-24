Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:52, 24 апреля 2024Ценности

Самбурская снялась в прозрачном платье

Российская актриса Настасья Самбурская снялась в прозрачном платье из сетки

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва» 

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 37-летняя звезда сериала «Универ» предстала в черном прозрачном платье длины мини из сетки. Под него знаменитость надела нижнее белье.

Стилисты сделали актрисе укладку с эффектом мокрых волос, а визажисты нанесли макияж в нейтральных тонах.

Ранее в апреле Самбурская искупалась в бочке в откровенном наряде. Артистка разместила кадры, на которых предстала в укороченных шортах черного цвета и топе-бандо. Знаменитость продемонстрировала свое тело, опускаясь в чан, наполненный водой.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Украина применила против России дальнобойные ракеты. США тайно передали их Киеву

      Пентагон пообещал быстрые поставки оружия Украине

      На Украине увидели опасную тенденцию в действиях российских войск

      Еврокомиссия запланировала наложить санкции на российский теневой флот

      Захарова прокомментировала тайную поставку ATACMS на Украину

      Премьер Испании приостановил свои обязанности и решил поразмыслить о будущем

      Россияне сравнили бурю в Греции с обычной весной в Петербурге

      Кабмин Украины принял запрет на получение загранпаспортов за пределами страны

      В США заявили о готовности произвести 100 тысяч снарядов

      В России назвали влияющее на возобновление переговоров Москвы и Киева условие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше