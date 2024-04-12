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20:18, 12 апреля 2024Ценности

Самбурская в откровенном наряде искупалась в бочке

Российская актриса Настасья Самбурская в топе и шортах искупалась в бочке

Фото: @samburskaya

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская в откровенном наряде искупалась в бочке. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

37-летняя звезда сериала «Универ» разместила кадры, на которых она предстала в укороченных шортах черного цвета и топе-бандо. При этом знаменитость продемонстрировала свое тело, опускаясь в чан, наполненный водой. «Подождите, у меня жирный живот», — отметила она, подтягивая пояс шортов выше бедер.

Помимо этого, звезда также показала снимок, на котором она предстала лежа в бочке с кольцами грейпфрута. На фото видно, что Самбурская отказалась от макияжа.

В марте Самбурская показала внешность на фото девятилетней давности. Звезда разместила снимок, на котором позировала в черной водолазке с высоким воротом и многочисленными серебряными цепями на шее.

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      Екатерина Ештокина
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