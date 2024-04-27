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20:30, 27 апреля 2024Ценности

Модный бренд выпустил в продажу боди в виде огромных трусов

Фото: бренд Zemeta

Корейский модный бренд Zemeta выпустил в продажу наряд в виде огромных трусов. Соответствующая информация появилась на официальном сайте марки.

Так, в ассортименте компании появилось несколько боди Iconic Mesh Underwear в форме данного предмета гардероба. Обнажающие плечи, бока и бедра изделия представлены в двух цветах: сером и белом, и выполнены из прозрачной ткани. При этом в описании отмечается, что их можно носить, например, в сочетании с топами и бикини.

Фото: бренд Zemeta

Стоимость указанной продукции составляет 95 долларов (примерно 8,8 тысячи рублей).

Ранее в апреле сообщалось, что живущий в Великобритании украинский дизайнер Наташа Зинько выпустила в продажу сшитый из нижнего белья наряд за десятки тысяч рублей.

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      Карина Черных
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