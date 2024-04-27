Экономика
Москвичей попросили быть внимательнее на улице из-за непогоды
Москвичей предупредили об ухудшении погоды 27 апреля
Жителей столицы предупредили об ухудшении погоды 27 апреля, сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».
По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в городе ожидается ливневой дождь. Кроме того, возможна гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.
«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду», — попросили москвичей быть внимательнее в Комплексе городского хозяйства столицы.
Ранее руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов предупредил, что майские праздники в столице пройдут с резкими скачками температуры.