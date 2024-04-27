Мужчины и женщины рассказали о самых омерзительных поступках ради денег

Женщины и мужчины рассказали о самых омерзительных поступках, совершенных ими ради денег. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Один из комментаторов, работающий сантехником, признался, что ему часто приходится иметь дело с пикантными засорами.

Только вчера вынул у парня из канализации 150 презервативов LordButtworth пользователь Reddit

Мужчина с говорящим псевдонимом «бездомный Алекс» заявил, что ради денег преодолел отвращение — и это, в отличие от предыдущего случая, не было его работой.

Однажды на музыкальном фестивале я вынул из лужи мочи две стодолларовые бумажки, которые туда бросил какой-то богатый сопляк, чтобы посмотреть, кто поднимет. Не знал он, что я бы и двадцатки поднял Homeless_Alex пользователь Reddit

Одна женщина вспомнила, как в 2002 году принимала участие в тестировании лосьона, задачей которого было увеличивать грудь.

Два месяца мне нужно было втирать его в грудь дважды в день, а раз в неделю ходить в клинику, где мне подробно измеряли молочные железы. Не только размер, но и их окружность, а также расстояние между сосками и расстояние от подбородка до сосков. Это было так неловко, а в результате оказалось, что мне давали плацебо! Но зато я заработала 500 долларов на оплату аренды жилья lulu-bell пользовательница Reddit

Ранее женщины и мужчины рассказали о самых ужасных поцелуях. Многие пожаловались на несовершенство техники поцелуев, которую применяли партнеры.