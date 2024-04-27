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22:05, 27 апреля 2024Экономика

На Китай обрушился мощный торнадо

В Гуанчжоу на юге Китая 33 человека пострадали в результате торнадо

Фото: Liu Dawei / Global Look Press

На юг Китая обрушился мощнейший с начала года торнадо. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Природное бедствие произошло в субботу днем, 27 апреля, в городе Гуанчжоу провинции Гуандун. Удар стихии пришелся на район Байюнь и затронул четыре деревни. На записях, сделанных очевидцами случившегося, видно, как огромный черный вихрь разносит дома в щепки, в некоторых местах происходит замыкание, а на фоне раздаются крики местных жителей.

После того как торнадо утих, в городе организовали специальные рабочие группы, в том числе поисково-спасательную, чтобы ликвидировать последствия произошедшего и провести аварийно-восстановительные работы. На помощь населению также пришли медики, пожарные, сотрудники общественной безопасности и транспортной полиции.

Отмечается, что торнадо стал самым сильным и разрушительным в Китае с начала года. Его не пережили пять человек, еще 33 человека пострадали. Всем нуждающимся была оказана необходимая медпомощь. Кроме того, торнадо повредил более 140 фабричных и заводских построек. При этом обрушений жилых домов замечено не было.

Ранее в этот же день жителей Стамбула предупредили о риске мощного землетрясения.

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      Полина Кислицына
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