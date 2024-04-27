Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:14, 27 апреля 2024Интернет и СМИ

Парень нашел записи возлюбленной о нем и неприятно удивился

Фото: Lindsey Weber / Unsplash

Пользователь Reddit рассказал на портале, что случайно нашел записи возлюбленной о нем и неприятно удивился. Многие комментаторы посоветовали ему задуматься о расставании.

«Моя девушка сделала целый список моих достоинств и недостатков, и я абсолютно случайно наткнулся на него», — заявил автор поста. Он опубликовал сделанный возлюбленной перечень, в котором семь плюсов и почти тридцать минусов.

Так, в недостатках девушка указала, что у них с бойфрендом мало общего, он не понимает ее, а она, в свою очередь, не «помешана» на нем. Кроме того, она заявила, что ей не нравятся друзья парня, его чувство юмора, рост, форма лица и привычка внезапно менять планы. «Ему не хватает изысканности; он не доктор, у него плохие зубы; он не носит розовые футболки; он не творческий человек; я хочу завести милую собаку, а он — кане-корсо», — гласят другие пункты. В достоинствах же указано, что молодой человек богатый, может обеспечить ей стабильное будущее, хорош в постели, а также аккуратный.

Материалы по теме:
Как распознать токсичные отношения? Что такое токсичные отношения и как из них выйти. Отвечает психолог
Как распознать токсичные отношения?Что такое токсичные отношения и как из них выйти. Отвечает психолог
6 августа 2022
Эмоциональные качели в отношениях: что это такое и как от них избавиться?
Эмоциональные качели в отношениях:что это такое и как от них избавиться?
22 марта 2023

По словам парня, он выяснил, что список был сделан, когда они с возлюбленной уже встречались около восьми месяцев. «Она раскаивается, говорит, что написала это, когда еще не слишком хорошо меня знала, но теперь во всем разобралась и множество пунктов из списка больше не являются для нее проблемой», — добавил рассказчик. Он также указал, что его девушке 30 лет.

Многие комментаторы обратили внимание на то, что девушка перечислила куда больше недостатков, нежели достоинств. «Тебе стоит бросить ее. Только сделай список ее достоинств и недостатков», «Похоже, ты не слишком ей нравишься», — высказались они. Некоторые также сделали вывод, что возлюбленную рассказчика интересуют в нем только деньги.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что расстался с невестой после того, как во время разговора о сексе услышал от нее одну фразу. По словам молодого человека, он осознал, что в будущем его невеста вряд ли изменится и, возможно, они не подходят друг другу.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Против лжи и фальши». Военные участвуют в протестах в Армении из-за делимитации границы. Какова реакция Минобороны?

      Из России выдворят 15 устроивших массовую драку мигрантов

      Россиянин вонзил нож в шею сожительницы и попал в СИЗО

      Российские военные нанесли удар по городу Стрый Львовской области

      В одной из стран ЕС заявили о коллапсе системы здравоохранения

      Россиян предупредили о самых популярных схемах кредитных мошенников

      Названы указывающие на поддельную автозапчасть признаки

      Мужчины пожаловались на пикантную проблему после популярных уколов для похудения

      Украинку из Конгресса США возненавидели в родной стране

      Россияне бросились скупать один вид товаров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше