Парень нашел записи возлюбленной о нем и неприятно удивился

Пользователь Reddit рассказал на портале, что случайно нашел записи возлюбленной о нем и неприятно удивился. Многие комментаторы посоветовали ему задуматься о расставании.

«Моя девушка сделала целый список моих достоинств и недостатков, и я абсолютно случайно наткнулся на него», — заявил автор поста. Он опубликовал сделанный возлюбленной перечень, в котором семь плюсов и почти тридцать минусов.

Так, в недостатках девушка указала, что у них с бойфрендом мало общего, он не понимает ее, а она, в свою очередь, не «помешана» на нем. Кроме того, она заявила, что ей не нравятся друзья парня, его чувство юмора, рост, форма лица и привычка внезапно менять планы. «Ему не хватает изысканности; он не доктор, у него плохие зубы; он не носит розовые футболки; он не творческий человек; я хочу завести милую собаку, а он — кане-корсо», — гласят другие пункты. В достоинствах же указано, что молодой человек богатый, может обеспечить ей стабильное будущее, хорош в постели, а также аккуратный.

По словам парня, он выяснил, что список был сделан, когда они с возлюбленной уже встречались около восьми месяцев. «Она раскаивается, говорит, что написала это, когда еще не слишком хорошо меня знала, но теперь во всем разобралась и множество пунктов из списка больше не являются для нее проблемой», — добавил рассказчик. Он также указал, что его девушке 30 лет.

Многие комментаторы обратили внимание на то, что девушка перечислила куда больше недостатков, нежели достоинств. «Тебе стоит бросить ее. Только сделай список ее достоинств и недостатков», «Похоже, ты не слишком ей нравишься», — высказались они. Некоторые также сделали вывод, что возлюбленную рассказчика интересуют в нем только деньги.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что расстался с невестой после того, как во время разговора о сексе услышал от нее одну фразу. По словам молодого человека, он осознал, что в будущем его невеста вряд ли изменится и, возможно, они не подходят друг другу.