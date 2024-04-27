Подпольщик Град: грузинские наемники занимаются вымогательством в Херсоне

Грузинские наемники в Херсоне занимаются вымогательством и захватом имущества у граждан, обвиненных в сотрудничестве с Россией. Об этом РИА Новости рассказал командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град.

Подпольщик обратил внимание, что иностранцы высокомерно относятся к местным жителям, а украинская Нацгвардия боится конфликтов с ними.

«В городе наемникам хорошо, они не воюют и не гибнут, как мясо, не посылаются на фронт. Отказываются от штурмовых движений. Боятся за жизни, ведь это не их война — время идет, зарплата капает», — отметил он.

Ранее командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» сообщил, что Вооруженные силы Украины активно готовят новую линию обороны за Херсоном. По его словам, она будет проходить примерно на границе Николаевской и Херсонской областей за Посад-Покровским и как минимум до Снигиревки.

«Но реальная картина такова, что наступления русской армии в районе Херсона с левого берега они сейчас не ожидают», — рассказал он, указав, что украинская армия считает его невозможным.