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09:31, 27 апреля 2024Мир

Полиция Бразилии завершила поиск взрывчатых веществ в посольстве России

Correo Brasiliense: Полиция Бразилии не нашла взрывчатки в посольстве России

Фото: Adriano Machado / Reuters

Полиция не нашла взрывчатых веществ в посольстве России в Бразилии, завершив осмотр территории дипмиссии. Об этом сообщает издание Correo Brasiliense.

«Сотрудники гражданской полиции федерального округа прибыли для обезвреживания взрывчатых веществ в посольстве России в Бразилиа. В связи с сообщением о минировании были мобилизованы группы саперов, однако ни внутри, ни снаружи здания ничего обнаружено не было», — утверждается в публикации.

Полиция начала поиски взрывчатки в связи с тем, что российским дипломатам по телефону сообщили о якобы заложенной в посольстве бомбе. Звонок о минировании поступил из-за границы с неизвестного номера. На место прибыли саперы, пожарные и специалисты группы батальона специальных операций.

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      Елизавета Мытарева
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