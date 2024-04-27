Президент Путин призвал вытеснить импорт в России за счет честной конкуренции

Российским производителям необходимо укреплять свои позиции на внутреннем рынке за счет честной конкуренции. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

«Надо осваивать, занимать свой собственный рынок, вытеснять импорт», — призвал он. При этом глава государства отметил, что наращивание собственного производства должно осуществляться в условиях рыночной конкуренции, а не за счет административных действий и ресурсов. «Это мы и называем экономикой предложения», — подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что в своем послании Федеральному собранию он уже обозначил конкретные шаги для достижения этой цели, эти меры рассчитаны на следующие шесть лет и должны способствовать структурной перестройке российской экономики. В частности, необходимо укреплять технологический суверенитет страны, поддерживая российскую науку и перспективные стартапы, а также внедрять новые разработки на производствах. Также в РФ запланированы масштабные инвестиции в подготовку профессиональных кадров для всех сфер экономики, добавил Путин.

Выступая на совещании, глава государства также сообщил, что данные по экономике в начале года оказались выше прогнозов. В январе-феврале ВВП страны увеличился на шесть процентов в годовом выражении. По итогам 2024 года экономика страны может прибавить более трех процентов, спрогнозировал президент.