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20:18, 27 апреля 2024Силовые структуры

Раскрыт мотив стрельбы россиянина по полицейским и фельдшеру

СК: житель Петербурга открыл стрельбу из-за потери денег на валютной бирже

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

42-летний житель Санкт-Петербурга открыл стрельбу по полицейским и бригаде скорой помощи, которую ему вызвала пожилая мать, из-за потери крупной суммы денег на валютной бирже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, в 2023 году петербуржец заработал на валютном рынке крупную сумму, но не успел обналичить деньги из-за резкого падения курсов. Он решил отыграться и одолжил 80 тысяч долларов под залог квартиры. В начале 2024 года биржевые курсы вновь опустились, что стало причиной депрессии у петербуржца. 26 апреля он выпил большое количество таблеток, его мать вызвала полицию и скорую помощь к дому на Английском проспекте.

Однако мужчина повел себя неадекватно и открыл по прибывшим стрельбу из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами. Он ранил одного силовика и фельдшера. В ответ напарник полицейского ответным огнем ликвидировал стрелка.

Раненые госпитализированы. Возбуждены уголовные дела о покушении.

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      Любовь Ширижик
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