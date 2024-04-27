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09:40, 27 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин попал под следствие за оправдание запрещенной идеологии

В Югре задержали мужчину, оправдывающего и поддерживающего запрещенную идеологию

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Югре задержан 41-летний житель Сургутского района за оправдание и поддержку запрещенной идеологии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

По данным правоохранителей, подозреваемый неоднократно оправдывал преступление, совершенное на объекте транспортной инфраструктуры в июле 2023 года. Свою радикальную точку зрения он высказывал на улице, в обществе.

Оперативники провели обыск его места жительства и гаража. В результате у фигуранта изъяты электронные носители информации. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к шести годам колонии общего режима пресс-секретаря корпорации Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Энди Стоуна (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об оправдании терроризма.

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      Анна Габай
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