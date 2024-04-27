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13:01, 27 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с сестрой и сам участвовал в поисках ее тела

В Подмосковье осудили мужчину, задушившего сестру и участвовавшего в ее поисках

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Суд в Московской области приговорил к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима 44-летнего Вячеслава Климова, который расправился с сестрой во время ссоры и затем участвовал в ее поисках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

По данным следствия, 25 июля 2021 года на территории парка Лосиный остров между мужчиной — гражданином США и его сестрой, ранее проживавшей в Америке, произошел конфликт на почве политических разногласий из-за деятельности американских чиновников. В процессе ссоры нападавший избил женщину и удушил, а затем сымитировал ее ограбление, чтобы скрыть следы своего преступления. Впоследствии злоумышленник заявил в полицию об исчезновении сестры и даже сам участвовал в ее поисках.

Спустя время сотрудники полиции проанализировали маршруты передвижения мужчины и его сестры, а также нашли принадлежавшие ему следы в карманах ее джинсов. Во время обыска в его доме была обнаружена памятка с планом действий по введению в заблуждение следователей.

Ранее 53-летний житель Ленинградской области забил до смерти подругу и полтора года прятал ее тело в простыне на дне заброшенного колодца.

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      Олеся Мицкевич
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