Российскому журналисту избрали меру пресечения по делу о распространении фейков

Журналиста Мингазова отправили под домашний арест по делу о фейках об армии РФ

Журналиста Forbes Сергея Мингазова отправили под домашний арест по уголовному делу о распространении фейков о Российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника общего отдела Краснофлотского районного суда Хабаровска Владимира Торконяка.

Дело об избрании меры пресечения рассматривали в Краснофлотском суде Хабаровска.

Ранее стало известно, что в отношении Мингазова возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам ненависти или вражды»).

Утверждается, что основанием для задержания стал репост публикации о событиях в городе Буча.