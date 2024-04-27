Троих российских подростков задержали за повреждение могил участников СВО

В Кузбассе задержали троих подростков за повреждение могил участников СВО

В Кузбассе задержали троих подростков за повреждение могил участников специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Факт повреждений был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей, где обнаружили фото с поврежденными местами захоронений в поселке Промышленная Промышленновского района. На кадрах было видно, что портреты бойцов СВО разбиты, а цветы и венки разбросаны. Возбуждено уголовное дело по статье 243.4 («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений») УК РФ. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 16-летний школьник попал под следствие за публикацию в мессенджере сообщений с призывом к терроризму.