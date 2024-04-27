Турист побеспокоил моржа и нарвался на штраф в 100 тысяч рублей

Туриста оштрафовали на 100 тысяч рублей за беспокойство моржа на Шпицбергене

Турист подошел слишком близко к моржу на архипелаге Шпицберген и нарвался на штраф в размере 12,5 тысячи норвежских крон (более 100 тысяч рублей). Об этом пишет местное издание ABC Nyheter.

Вечером в среду, 24 апреля, путешественник вышел на льдину и побеспокоил лежавшего на ней ластоногого. Представители общественности, которые это увидели, сразу же пожаловались губернатору. В итоге мужчине выписали штраф за нарушение закона об охране окружающей среды.

Губернатор Шпицбергена, в свою очередь, опубликовал на своем сайте предупреждение, в котором призвал людей держаться от диких животных на приличном расстоянии.

Ранее спасатели Ханты-Мансийского автономного округа обратились к россиянам с предупреждением о хищниках. Людей призвали не смотреть в глаза диким животным и не фотографировать их.