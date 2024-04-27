Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:03, 27 апреля 2024Путешествия

Турист побеспокоил моржа и нарвался на штраф в 100 тысяч рублей

Туриста оштрафовали на 100 тысяч рублей за беспокойство моржа на Шпицбергене

Фото: Romy Vreeswijk / Unsplash

Турист подошел слишком близко к моржу на архипелаге Шпицберген и нарвался на штраф в размере 12,5 тысячи норвежских крон (более 100 тысяч рублей). Об этом пишет местное издание ABC Nyheter.

Вечером в среду, 24 апреля, путешественник вышел на льдину и побеспокоил лежавшего на ней ластоногого. Представители общественности, которые это увидели, сразу же пожаловались губернатору. В итоге мужчине выписали штраф за нарушение закона об охране окружающей среды.

Материалы по теме:
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске. Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023
Еле живая природа. По всей планете вымирают животные и растения. Чем это грозит человечеству?
Еле живая природа.По всей планете вымирают животные и растения. Чем это грозит человечеству?
6 января 2023

Губернатор Шпицбергена, в свою очередь, опубликовал на своем сайте предупреждение, в котором призвал людей держаться от диких животных на приличном расстоянии.

Ранее спасатели Ханты-Мансийского автономного округа обратились к россиянам с предупреждением о хищниках. Людей призвали не смотреть в глаза диким животным и не фотографировать их.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      Таджикистан порекомендовал своим гражданам не выезжать в Россию

      Реальные доходы и зарплаты россиян выросли

      Песков высказался об участи Зеленского

      Стали известны новые подробности о поместье арестованного замглавы Минобороны

      Певца Сэма Смита заметили в крошечных красных плавках

      Женский футбольный клуб ЦСКА обыграл «Спартак» в первом в истории дерби команд

      Названы любимые места отдыха руководителей в России

      Россиянин совершил покушение на четырех человек из-за отказа друга выпить с ним

      Неожиданная реакция телеведущей на репортаж рассмешила пользователей сети

      Арестованный по делу замглавы Минобороны России Иванова подал жалобу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше