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16:09, 27 апреля 2024Наука и техника

Украинские Су-27 получили iPad для управления западным оружием

TWZ: украинские Су-27 получили планшеты для управления западным оружием

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Пилоты Воздушных сил Украины получили iPad или аналогичные планшеты для управления западным оружием, установленным на советские истребители Су-27. Об этом пишет The War Zone (TWZ).

Заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лапланте сообщил, что использование планшетов в кабинах советских самолетов позволяет сократить время освоения нового оружия.

«Подумайте о самолетах, которые есть у Киева, и даже не о F-16. У них много советских самолетов. Работая с украинцами, мы смогли взять много западного оружия и заставить их работать на своих самолетах, где пилот в основном управляет им с помощью iPad. И они летают на нем в условиях конфликта примерно через неделю после того, как мы передали его пилоту», — сказал он на форуме по глобальной безопасности Центра стратегических и международных исследований.

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Как пишет издание, ранее Воздушные силы Украины опубликовали видео, демонстрирующее Су-27 с обычным планшетом в кабине. Самолет несет американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Автор подчеркнул, что планшет перекрывает ключевые приборы в кабине самолета. Это может говорить о замене ряда индикаторов планшетом.

В публикации предположили, что планшет — это часть системы, которая призвана компенсировать отсутствие на советских самолетах интерфейсов для работы с западным оружием.

В марте на Украине заметили советский истребитель МиГ-29, вооруженный французской бомбой Armement Air-Sol Modulaire, которую также называют Highly Agile Modular Munition Extended Range (HAMMER). Высокоточный боеприпас с дальностью около 70 километров использует наведение на основе GPS и инерциальной системы.

ЖЗЛ
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