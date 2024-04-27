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13:15, 27 апреля 2024Экономика

Улицы Москвы затопило после дождя

Улицы столицы затопило после сильного ливня

Улицы Москвы буквально затопило после мощного ливня. Видео с машинами, едущими в воде, опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах видно, что по улице едет такси. Вода достает до номерных знаков автомобиля. На других кадрах вода льется с лестницы магазина. Кроме того, москвичам удалось снять на видео автобус, которому вода достает до края дверей.

Ранее синоптики предупреждали москвичей о сильном ливне с порывами ветра до 15 метров в секунду. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в Москве за час выпало 30 процентов месячной нормы осадков. По данным комплекса городского хозяйства столицы, в некоторых районах города за час выпало более 70 процентов месячной нормы осадков.

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      Мария Черкасова
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