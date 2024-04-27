Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:41, 27 апреля 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили об атаке украинского дрона на пассажирский автобус

В мэрии Лисичанска сообщили об атаке дрона ВСУ на автобус с 11 пассажирами

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Луганской народной республике (ЛНР) украинский дрон атаковал пассажирский автобус. Инцидент произошел в Лисичанске, сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

В мэрии рассказали, что водитель отъезжал от остановки, когда заметил приближающийся беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Чтобы защитить пассажиров от атаки дрона, он заехал под дерево и дал команду всем пригнуться. В это время украинский дрон облетел транспортное средство и нанес удар по его задней части.

«В результате взрыва нанесен урон транспортному средству: разбиты стекла задние, пробиты два задних колеса, автобус посечен осколками», — отметили в городской администрации. Уточняется, что никто из 11 пассажиров, находившихся в салоне, не пострадал.

Городские власти также рассказали, что в последнее время атаки дронов ВСУ на гражданский транспорт в Лисичанске участились.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские беспилотники пытались атаковать военный аэродром на Кубани. Ранее стало известно о пожаре на нефтезаводе

      МИД Италии вызовет посла России после решения Путина по Ariston

      В России учительница ударила школьника по голове и попала на видео

      Режиссер «Гардемаринов» рассказала о черном списке Рязанова

      В одной стране впервые откроют дилерский центр «АвтоВАЗа»

      Популярная 58-летняя актриса показала фигуру в откровенном мини-платье

      В ЛНР сообщили об атаке украинского дрона на пассажирский автобус

      Раскрыты гонорары российских звезд на майские праздники

      Трамп пропустил день рождения жены из-за судебного процесса

      Директора российского института обвинили в получении взяток от 16 студентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше