В ЛНР сообщили об атаке украинского дрона на пассажирский автобус

В мэрии Лисичанска сообщили об атаке дрона ВСУ на автобус с 11 пассажирами

В Луганской народной республике (ЛНР) украинский дрон атаковал пассажирский автобус. Инцидент произошел в Лисичанске, сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

В мэрии рассказали, что водитель отъезжал от остановки, когда заметил приближающийся беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Чтобы защитить пассажиров от атаки дрона, он заехал под дерево и дал команду всем пригнуться. В это время украинский дрон облетел транспортное средство и нанес удар по его задней части.

«В результате взрыва нанесен урон транспортному средству: разбиты стекла задние, пробиты два задних колеса, автобус посечен осколками», — отметили в городской администрации. Уточняется, что никто из 11 пассажиров, находившихся в салоне, не пострадал.

Городские власти также рассказали, что в последнее время атаки дронов ВСУ на гражданский транспорт в Лисичанске участились.