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16:31, 27 апреля 2024Россия

В Минобороны России раскрыли потери Украины в зоне СВО за неделю

Минобороны России сообщило о потере ВСУ до 8280 человек в зоне СВО за неделю

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

За минувшую неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на всех направлениях специальной военной операции (СВО) до 8280 человек. Данные об этом раскрыл официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в рамках брифинга о ситуации в зоне боевых действий.

По его словам, наибольшие потери — до 3890 военнослужащих, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 22 орудия полевой артиллерии — Киев понес в столкновениях с «Южной» группировкой российских войск, взявшей под контроль Новомихайловку и Богдановку Донецкой народной республики (ДНР). В зоне контроля группировки войск «Центр» ВСУ лишились более 2950 военнослужащих пяти станций радиоэлектронной борьбы, 33 боевых бронемашин, 33 автомобилей и 29 орудий полевой артиллерии, среди которых есть техника иностранного производства.

ЖЗЛ
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