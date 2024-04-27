В Минобороны России раскрыли потери Украины в зоне СВО за неделю

Минобороны России сообщило о потере ВСУ до 8280 человек в зоне СВО за неделю

За минувшую неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на всех направлениях специальной военной операции (СВО) до 8280 человек. Данные об этом раскрыл официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в рамках брифинга о ситуации в зоне боевых действий.

По его словам, наибольшие потери — до 3890 военнослужащих, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 22 орудия полевой артиллерии — Киев понес в столкновениях с «Южной» группировкой российских войск, взявшей под контроль Новомихайловку и Богдановку Донецкой народной республики (ДНР). В зоне контроля группировки войск «Центр» ВСУ лишились более 2950 военнослужащих пяти станций радиоэлектронной борьбы, 33 боевых бронемашин, 33 автомобилей и 29 орудий полевой артиллерии, среди которых есть техника иностранного производства.