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11:49, 27 апреля 2024Экономика

В одной стране впервые откроют дилерский центр «АвтоВАЗа»

В Таджикистане в 2024 году начнет работу первый дилерский центр «АвтоВАЗа»

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Первый дилерский центр «АвтоВАЗа», в котором будут осуществляться продажи, сервисное обслуживание и обеспечение запчастями, откроют в Таджикистане в третьем квартале 2024 года, сообщает ТАСС.

В материале отмечается, что сейчас машины российского автопроизводителя можно приобрести на временной локации в Душанбе, где клиентам предлагают модель Lada Niva Legend. В дальнейшем планируется открыть еще два дилерских центра, один из которых будет расположен в городе Худжанде, а также вывести на рынки страны Lada Largus, Lada Vesta и Lada Granta.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» впервые начал продавать свои автомобили на маркетплейсе, которым стал «Мегамаркет».
Поначалу покупатели смогут приобрести там модели Lada Granta, Lada Niva Legend 4х4 и Lada Niva Travel, совершив сделку в Самарской области.

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      Дмитрий Воронин
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