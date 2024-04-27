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10:01, 27 апреля 2024Силовые структуры

В российском регионе мошенники обманули золотодобытчика на пять миллионов рублей

В Бурятии сотрудник золотодобывающего предприятия перевел аферистам 5 млн рублей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Бурятии 43-летний сотрудник золотодобывающего предприятия стал жертвой мошенников и потерял около пяти миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД республики.

Пострадавший — местный житель, машинист экскаватора. Работал вахтовым методом в Магаданской области. Он переводил аферистам деньги в период с 30 января по 12 апреля. Мужчина обратился в полицию и рассказал, что хотел приумножить свой капитал, но злоумышленники перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным полиции, 30 января потерпевший увидел в интернете рекламу о заработке на брокерском сайте. Он оставил заявку. В тот же день ему позвонил менеджер по инвестициям. Это была женщина. Она убедила золотодобытчика покупать драгоценные металлы и валюту и пообещала большой доход. Мужчина вложил в эти инвестиции все деньги и взял несколько микрозаймов, а также занял деньги у друзей. Когда пострадавший захотел вывести прибыль, мошенники потребовали еще денег за перевод. В итоге мужчина потерял около пяти миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Советский районный суд Владивостока приговорил к пяти годам лишения свободы жителя Подмосковья, который выманил у знакомого 18 миллионов рублей под видом инвестиций в бизнес по продаже морепродуктов в Сингапур.

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      Анна Габай
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