В российском регионе мошенники обманули золотодобытчика на пять миллионов рублей

В Бурятии сотрудник золотодобывающего предприятия перевел аферистам 5 млн рублей

В Бурятии 43-летний сотрудник золотодобывающего предприятия стал жертвой мошенников и потерял около пяти миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД республики.

Пострадавший — местный житель, машинист экскаватора. Работал вахтовым методом в Магаданской области. Он переводил аферистам деньги в период с 30 января по 12 апреля. Мужчина обратился в полицию и рассказал, что хотел приумножить свой капитал, но злоумышленники перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным полиции, 30 января потерпевший увидел в интернете рекламу о заработке на брокерском сайте. Он оставил заявку. В тот же день ему позвонил менеджер по инвестициям. Это была женщина. Она убедила золотодобытчика покупать драгоценные металлы и валюту и пообещала большой доход. Мужчина вложил в эти инвестиции все деньги и взял несколько микрозаймов, а также занял деньги у друзей. Когда пострадавший захотел вывести прибыль, мошенники потребовали еще денег за перевод. В итоге мужчина потерял около пяти миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Советский районный суд Владивостока приговорил к пяти годам лишения свободы жителя Подмосковья, который выманил у знакомого 18 миллионов рублей под видом инвестиций в бизнес по продаже морепродуктов в Сингапур.