В российском регионе школьник поссорился с сестрой и ударил ее ножом в грудь

В Ингушетии 8-летний школьник поссорился с 15-летней сестрой и ударил ее ножом

В Нарзани 8-летний школьник поссорился с 15-летней сестрой и ударил ее ножом в грудь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Ингушетия.

По данным следствия, инцидент произошел 26 апреля около 13:00 по московскому времени в квартире дома на Московской улице. В результате нападения девушка получила ножевое ранение грудной клетки. Сейчас она находится в реанимационном отделении больницы.

Следователи и криминалисты проводят доследственную проверку по факту происшествия. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону 16-летний подросток с ножом расправился с 61-летним мужчиной без определенного места жительства.